Combined Miami: Il programma di Mercoledì 31 Marzo 2021. In campo Jannik Sinner

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sakkari M. – Osaka N.

2. [21] Jannik Sinner vs [32] Alexander Bublik (non prima delle 21:00)

3. Andreescu B. V. – Sorribes Tormo S. (non prima ore: 01:00)

4. [1] Daniil Medvedev vs [7] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 02:30)

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Miomir Kecmanovic / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

2. [7] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Sebastian Korda / Michael Mmoh

3. Marcelo Arevalo / Horia Tecau vs Daniel Evans / Neal Skupski

Butch Buchholz- Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Garcia C./Podoroska N. – Aoyama S./Shibahara E.

2. Kichenok L./Ostapenko J. – Mattek-Sands B./Swiatek I.