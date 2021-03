Parlano Jannik Sinner e Alexander Bublik che si sfideranno nei quarti a Miami. Bublik “Sinner è un atleta incredibile e corre tanto”

Jannik Sinner : “Per me significa molto conquiatare i quarti di un mille. Il primo obiettivo è cercare di migliorarmi giorno dopo giorno, allenandomi e poi quando arrivano dei buoni risultati tutto questo ti rende felice. Ovviamente non vedo l’ora di giocare altre partite qui a Miami.

Io vado in campo e cerco di vincere le partite. Cerco solo di fare questo. A volte funziona, a volte no. Per me, è importante dare il 100 per cento giorno dopo giorno e poi vedremo cosa succederà.

Rispetto a due giorni fa mi sono sentito meglio. Anche lui è un grandissimo giocatore, ha battuto grandi giocatori qua ma, sapendo che era più stanco di me, ho provato a rimanere attaccato a tutti i punti. Sono felice per oggi, ma il torneo non è ancora finito….

La parte più importante è stata cercare di andare più veloce di lui, colpire la palla un po’ prima”.

Alexander Bublik : “È un grande risultato [raggiungere un quarto di finale in un Masters 1000]. È la prima volta per me. È stata una dura battaglia. È sempre difficile giocare contro Taylor, abbiamo sempre delle grandi battaglie e sono stato io il fortunato ad ottenere la vittoria oggi. Sono molto contento.

“[Sinner] è così giovane. È un atleta incredibile e corre tanto. È un tennista davvero incredibile e disputare un quarto di finale con lui è un piacere per me. Spero di fare una grande partita”.