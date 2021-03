Masters 1000 Miami: Lorenzo Sonego approda al terzo turno

Lorenzo Sonego, n.34 del ranking e 24 esimatesta di serie, ha sconfitto questo pomeriggio lo statunitense Bjorn Fratangelo, n.233 ATP, proveniente dalle qualificazioni nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

Dopo il bye dell’esordio l’azzurro ha superato Fratangelo con il risultato di 64 76 (5).

Al terzo turno Lorenzo Sonego affronterà De Minaur o Galan.

Nel primo set Sonego sotto di un break recuperava il servizo nel secondo gioco e poi si portava sul 4 a 2.

Nel settimo game arrivava il controbreak dell’americano che però quando andava a servire per rimanare nel set sul 4 a 5 cedeva a 30 il turno di battuta con Sonego che conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set si andava al tiebreak con il solo Lorenzo che nel sesto game aveva una palla breaka disposizone ma non riusciva a sfruttarla.

Nel tiebreak sul 5 a 4 e servizio per Fratangelo, Sonego metteva a segno tre punti consecutivi e due minibreak di seguito dal 4 a 5, vincendo set e match per 7 punti a 5.

1 Aces 100 Double Faults 353% (39/73) 1st Serve 71% (45/63)67% (26/39) 1st Serve Points Won 78% (35/45)47% (16/34) 2nd Serve Points Won 56% (10/18)57% (4/7) Break Points Saved 0% (0/2)11 Service Games Played 122% (10/45) 1st Serve Return Points Won 33% (13/39)44% (8/18) 2nd Serve Return Points Won 53% (18/34)100% (2/2) Break Points Converted 43% (3/7)11 Return Games Played 1158% (42/73) Service Points Won 71% (45/63)29% (18/63) Return Points Won 42% (31/73)44% (60/136) Total Points Won 56% (76/136)