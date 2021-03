WTA 1000 Miami: Il programma di Venerdì 26 Marzo 2021

WTA 1000 Miami (USA) – Il programma di Venerdì 26 Marzo 2021

16:00 Mertens E. (Bel) – Boulter K. (Gbr)

16:00 Sanders S. (Aus) – Pegula J. (Usa)

16:00 Wang Xin. (Chn) – Muguruza G. (Esp)

17:30 Kanepi K. (Est) – Rybakina E. (Kaz)17:30 Pliskova Ka. (Cze) – Zheng S. (Chn)17:30 Putintseva Y. (Kaz) – Stojanovic N. (Srb)18:00 Tomljanovic A. (Aus) – Osaka N. (Jpn)19:00 Martic P. (Cro) – Kalinskaya A. (Rus)19:00 Sakkari M. (Gre) – Rus A. (Ned)20:00 Stephens S. (Usa) – Anisimova A. (Usa)20:30 Cirstea S. (Rou) – Kontaveit A. (Est)20:30 Samsonova L. (Rus) – Bertens K. (Ned)21:30 Andreescu B. V. (Can) – Martincova T. (Cze)22:00 Jabeur O. (Tun) – Badosa G. P. (Esp)23:00 Brady J. (Usa) – Sorribes Tormo S. (Esp)00:00 Petkovic A. (Ger) – Kenin S. (Usa)16:00 Flipkens K./Vandeweghe C. – Kichenok L./Ostapenko J.17:30 Blinkova A./Niculescu M. – Mattek-Sands B./Swiatek I.20:30 Mertens E./Sabalenka A. – Halep S./Kerber A.22:00 Babos T./Kudermetova V. – Perez E./Zheng S.22:00 Gauff C./McNally C. – Kichenok N./Olaru I.R.