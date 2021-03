Masters 1000 Miami: Subito eliminati Paolo Lorenzi e Federico Gaio

Niente da fare per Paolo Lorenzi e Federico Gaio nel primo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

Lorenzi, proveniente dalle qualificazioni, è stato battuto all’esordio per 63 62 dal qualificato americano Ernesto Escobedo.

Gaio, lucky loser, è stato eliminato per mano di Ricardas Berankis con il punteggio finale di 76 (4) 62.

Da segnalare che nel match di Gaio, l’azzurro nel primo parziale sotto per 2 a 5, con doppio break, ha recuperato lo svantaggio e si è portato avanti per 6 a 5 e servizio per l’avversario.

Purtroppo però Federico ha ceduto la frazione al tiebreak per 7 punti a 4, subendo dal 3 a 2 in suo favore, senza minibreak, un parziale di cinque punti ad uno.

Nel secondo set Gaio dal 2 pari subiva un parziale di quattro game consecutivi uscendo di scena dal torneo per 6 a 2.

ATP ATP Miami Gaio F. Gaio F. 6 2 Berankis R. Berankis R. 7 6 Vincitore: Berankis R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Gaio F. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Berankis R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Berankis R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Berankis R. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Berankis R. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Berankis R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Berankis R. 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Berankis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3 Aces 22 Double Faults 058% (30/52) 1st Serve 65% (39/60)67% (20/30) 1st Serve Points Won 72% (28/39)55% (12/22) 2nd Serve Points Won 57% (12/21)0% (0/4) Break Points Saved 33% (1/3)10 Service Games Played 1028% (11/39) 1st Serve Return Points Won 33% (10/30)43% (9/21) 2nd Serve Return Points Won 45% (10/22)67% (2/3) Break Points Converted 100% (4/4)10 Return Games Played 1062% (32/52) Service Points Won 67% (40/60)33% (20/60) Return Points Won 38% (20/52)46% (52/112) Total Points Won 54% (60/112)

ATP ATP Miami Escobedo E. Escobedo E. 6 6 Lorenzi P. Lorenzi P. 3 2 Vincitore: Escobedo E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Escobedo E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Lorenzi P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Escobedo E. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Lorenzi P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Escobedo E. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Lorenzi P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Escobedo E. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lorenzi P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Escobedo E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Lorenzi P. 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Escobedo E. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lorenzi P. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Escobedo E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lorenzi P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Escobedo E. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Lorenzi P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Escobedo E. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3 Aces 40 Double Faults 164% (30/47) 1st Serve 72% (43/60)80% (24/30) 1st Serve Points Won 58% (25/43)53% (9/17) 2nd Serve Points Won 35% (6/17)0% (0/1) Break Points Saved 50% (4/8)9 Service Games Played 842% (18/43) 1st Serve Return Points Won 20% (6/30)65% (11/17) 2nd Serve Return Points Won 47% (8/17)50% (4/8) Break Points Converted 100% (1/1)8 Return Games Played 970% (33/47) Service Points Won 52% (31/60)48% (29/60) Return Points Won 30% (14/47)58% (62/107) Total Points Won 42% (45/107)