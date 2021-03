Una modella dichiara: ” Mi sono stati offerti 60 mila euro per incastrare Novak Djokovic”

Natalja Scekic è una modella serba e dichiara che hanno cercato di “assumerla” per far scoppiare uno scandalo contro Novak Djokovic. La modella ha rivelato alla rivista ‘Svet&Sandal’ che le hanno offerto 60 mila euro e anche un viaggio in un luogo di sua scelta per sedurre, andare a letto con il numero uno del mondo e filmare il tutto, in modo da rivelare più tardi lo scandalo e offuscare l’immagine del serbo e minare il suo matrimonio con Jelena Djokovic.

Tutto questo doveva accadere nel periodo in cui Nole era a Belgrado per celebrare il suo record di settimane come leader della classifica ATP.

Novak, infatti, aveva organizzato una festa nel suo ristorante. “È vero che un ragazzo mi ha contattato. E’ conosciuto in città e lo considero una persona seria. Quando mi ha chiesto un incontro ho pensato che fosse una questione di lavoro. Tuttavia, mentre la conversazione progrediva, ho notato che si parlava di un argomento diverso da quello che pensavo”.

Scekic non poteva crederci quando ha cominciato a capire cosa le veniva chiesto. “Ho pensato che ci fosse una telecamera nascosta quando mi disse che dovevo sedurre Novak e registrarlo. Mi Ha detto che potevo ottenere circa 60.000 euro e un viaggio ovunque io volessi. Ho riso, mi aspettavo che mi dicesse che era uno scherzo ma era molto serio. Mi sono sentita molto offesa e umiliata”.