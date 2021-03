ATP Acapulco: Lorenzo Musetti recupera contro Tiafoe (era sotto per 0-3 e palla per il doppio break nel set decisivo) e conquista i primi quart di finale in carriera in un torneo 500. Fuori Fognini

Non finisce di stupire Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Acapulco.

L’ azzurro vince la sua quinta partita di fila e centra i quarti di finale nel torneo messicano.

Nella notte italiana il 19enne di Carrara, n.120 ATP, promosso dalle qualificazioni, ha sconfitto al secondo turno in rimonta per 26 63 76(1), dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, lo statunitense Frances Tiafoe, n.56 del ranking mondiale. E lo ha fatto rimontando da 0-3 nel set decisivo e pur non giocando il suo miglior tennis.

Ai quarti di finale Lorenzo affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, n.16 ATP e quinta testa di serie.

Nel terzo e decisivo set Musetti sotto per 0 a 3, break dell’americano nel secondo gioco e palla per il doppio break per uno 0-4 pesante, risuciva ad uscire da quella complicata situazione e piazzare poi il controbreak nel game successivo.

Sul 5 pari Lorenzo conquistava il break a 15 ma nel gioco successivo perdeva a 30 il turno di battuta, dal 30-15, e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak dominio assoluto di Lorenzo che si portava in un attimo sul 6 a 0 prima di chiudere la partita per 7 punti a 1.

Fuori, invece, Fabio Fognini. Il 33enne di Arma di Taggia, n.17 ATP e sesta testa di serie ha ceduto per 64 63, in un’ora e 41 minuti di partita, al britannico Cameron Norrie, n.61 del ranking.

Nel primo set Fabio al sesto gioco ha ceduto la battuta a zero. Norrie è salito 5-2 dopo aver annullato una chance per il contro-break ma ha perso poi nel nono game il servizio con Fognini che si è rifatto sotto (5-4). Nel gioco successivo, però, l’azzurro ha perso la battuta ed il primo parziale è finito nelle mani del britannico per 6 a 4.

Nella seconda frazione Fabio ha salvato tre palle-break nel quarto gioco, il 25enne nato a Johannesburg due in quello successivo. Ancora una volta è stato il sesto game a costare caro a Fognini che ha perso il servizio dopo essere stato avanti 30-0: Norrie ha confermato il break allungando sul 5-2 e poi ha chiuso la partita per 6 a 3.

ATP ATP Acapulco Musetti L. Musetti L. 2 6 7 Tiafoe F. Tiafoe F. 6 3 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3 Aces 23 Double Faults 361% (67/110) 1st Serve 54% (59/109)60% (40/67) 1st Serve Points Won 58% (34/59)47% (20/43) 2nd Serve Points Won 46% (23/50)50% (6/12) Break Points Saved 55% (6/11)15 Service Games Played 1442% (25/59) 1st Serve Return Points Won 40% (27/67)54% (27/50) 2nd Serve Return Points Won 53% (23/43)45% (5/11) Break Points Converted 50% (6/12)14 Return Games Played 1555% (60/110) Service Points Won 52% (57/109)48% (52/109) Return Points Won 45% (50/110)51% (112/219) Total Points Won 49% (107/219)

ATP ATP Acapulco Fognini F. Fognini F. 4 3 Norrie C. Norrie C. 6 6 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

0 Aces 34 Double Faults 251% (31/61) 1st Serve 59% (43/73)68% (21/31) 1st Serve Points Won 72% (31/43)40% (12/30) 2nd Serve Points Won 53% (16/30)50% (3/6) Break Points Saved 75% (3/4)9 Service Games Played 1028% (12/43) 1st Serve Return Points Won 32% (10/31)47% (14/30) 2nd Serve Return Points Won 60% (18/30)25% (1/4) Break Points Converted 50% (3/6)10 Return Games Played 954% (33/61) Service Points Won 64% (47/73)36% (26/73) Return Points Won 46% (28/61)44% (59/134) Total Points Won 56% (75/134)