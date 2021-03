ATP Acapulco: I risultati completi del Secondo Turno. Nessun problema per Tsitsipas e A. Zverev che accedono ai quarti

Il programma dei Quarti di Finale

01:00 Norrie C. (Gbr) – Koepfer D. (Ger)

01:00 Ruud C. (Nor) – Zverev A. (Ger)

02:30 Tsitsipas S. (Gre) – Auger-Aliassime F. (Can)

05:00 Musetti L. (Ita) – Dimitrov G. (Bul)

ATP 500 Acapulco (Messico) – 2° Turno – cemento

Estadio – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [WC] Sebastian Korda vs [7] Felix Auger-Aliassime



ATP ATP Acapulco Korda S. Korda S. 3 4 Auger-Aliassime F. Auger-Aliassime F. 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Korda S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Korda S. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Korda S. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Korda S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Auger-Aliassime F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Korda S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Korda S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Korda S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Auger-Aliassime F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Korda S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Korda S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Auger-Aliassime F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Laslo Djere vs [2] Alexander Zverev



ATP ATP Acapulco Djere L. Djere L. 4 3 Zverev A. Zverev A. 6 6 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Djere L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Zverev A. 15-0 30-0 3-4 → 3-5 Djere L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Djere L. 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Zverev A. 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Djere L. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Zverev A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Djere L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Djere L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Zverev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Zverev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Djere L. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Djere L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Stefanos Tsitsipas vs John Isner (non prima ore: 05:00)



ATP ATP Acapulco Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 6 Isner J. Isner J. 3 2 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Isner J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Isner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Tsitsipas S. 15-0 30-15 3-0 → 4-0 Isner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Isner J. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Isner J. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Isner J. 15-0 15-15 15-30 40-30 3-0 → 3-1 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Isner J. 0-15 15-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand Caliente.mx – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Dominik Koepfer vs [4] Milos Raonic



ATP ATP Acapulco Koepfer D. Koepfer D. 6 6 Raonic M. Raonic M. 4 2 Vincitore: Koepfer D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Koepfer D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Raonic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Raonic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Raonic M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Raonic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Raonic M. 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Raonic M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Koepfer D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Raonic M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Raonic M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Raonic M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Miomir Kecmanovic vs [5] Grigor Dimitrov



ATP ATP Acapulco Kecmanovic M. Kecmanovic M. 4 2 Dimitrov G. Dimitrov G. 6 6 Vincitore: Dimitrov G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Dimitrov G. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kecmanovic M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kecmanovic M. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Kecmanovic M. 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Kecmanovic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Kecmanovic M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Dimitrov G. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kecmanovic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Dimitrov G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [6] Fabio Fognini vs Cameron Norrie



ATP ATP Acapulco Fognini F. Fognini F. 4 3 Norrie C. Norrie C. 6 6 Vincitore: Norrie C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Norrie C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [Q] Lorenzo Musetti vs Frances Tiafoe



ATP ATP Acapulco Musetti L. Musetti L. 2 6 7 Tiafoe F. Tiafoe F. 6 3 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-6 → 7-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tiafoe F. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Tiafoe F. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Tiafoe F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiafoe F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Tiafoe F. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Tiafoe F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Tiafoe F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [WC] Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic



ATP ATP Acapulco Demoliner M. / Gonzalez S. Demoliner M. / Gonzalez S. 7 4 10 Koepfer D. / Sitak A. Koepfer D. / Sitak A. 5 6 8 Vincitore: Demoliner M. / Gonzalez S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

3. Grigor Dimitrov / Tommy Paul vs [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP ATP Acapulco Dimitrov G. / Paul T. Dimitrov G. / Paul T. 4 6 8 Ram R. / Salisbury J. Ram R. / Salisbury J. 6 3 10 Vincitore: Ram R. / Salisbury J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Ram R. / Salisbury J. 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Dimitrov G. / Paul T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Dimitrov G. / Paul T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Dimitrov G. / Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Dimitrov G. / Paul T. 15-0 30-0 40-15 1-0 → 2-0 Ram R. / Salisbury J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dimitrov G. / Paul T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Dimitrov G. / Paul T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Dimitrov G. / Paul T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Dimitrov G. / Paul T. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Ram R. / Salisbury J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Dimitrov G. / Paul T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Ram R. / Salisbury J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Cancha 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Raven Klaasen / Ben McLachlan



ATP ATP Acapulco Herbert P. / Mahut N. Herbert P. / Mahut N. 6 6 Klaasen R. / Mclachlan B. Klaasen R. / Mclachlan B. 4 4 Vincitore: Herbert P. / Mahut N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Herbert P. / Mahut N. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Herbert P. / Mahut N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Herbert P. / Mahut N. 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Klaasen R. / Mclachlan B. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Herbert P. / Mahut N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Klaasen R. / Mclachlan B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [8] Casper Ruud vs [Q] Tallon Griekspoor (non prima ore: 02:30)



ATP ATP Acapulco Ruud C. Ruud C. 4 6 7 Griekspoor T. Griekspoor T. 6 3 6 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Ruud C. 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Griekspoor T. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Griekspoor T. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Griekspoor T. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Griekspoor T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Griekspoor T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Griekspoor T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Griekspoor T. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Griekspoor T. 15-0 40-15 40-40 1-0 → 1-1 Ruud C. 30-0 0-0 → 1-0

3. Austin Krajicek / Franko Skugor vs Laslo Djere / Benoit Paire