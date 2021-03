Zverev: “Il ranking attuale è un disastro”

Sasha Zverev tuona contro l’attuale (complicato) sistema di calcolo della classifica ATP, che continuando a tenere conto di tornei assai datati pre-pandemia finisce per alternare il ranking rispetto ai risultati più recenti, e quindi ai valori del campo. Il tedesco è tornato in Messico dopo il bagno di folla dell’esibizione di fine 2019 con Federer, stavolta per giocare nel 500 di Acapulco. Sulle rive del Pacifico, Sasha “non le manda a dire”, mettendo i puntini sulle i proprio sul ranking.

“La classifica? In questo momento non mi importa davvero e meno con il sistema a punti che abbiamo adesso” dichiara Zverev, decisamente stizzito per la situazione. Ecco il suo punto di vista: “Voglio dire, oggi dovrei essere il 4 ° o 5 ° giocatore migliore al mondo (attualmente si trova al n.7, ndr) con un sistema di conteggio “normale”, quello che abbiamo adesso è un po’ assurdo. La classifica al momento è solo un numero, non ha alcun senso. Sono il più grande fan di Roger Federer, per me è il massimo come tennista e come persona, ma non ha giocato un torneo in un anno intero e nonostante questo si trova in classifica in una posizione migliore di me. Io ho giocato una finale del Grande Slam, la finale di un Masters 1000, ho vinto dei tornei … Ritengo che in questo momento il sistema con cui vengono attribuiti i punti sia un disastro, non dovremmo prestarci troppa attenzione”. Oltre alla critica diretta a Federer, chissà che questo pensiero del tedesco non sia anche una frecciatina rivolta a Medvedev, che proprio oggi si è issato al n.2 del ranking ATP; una posizione storica, poiché è diventato il primo giocatore “non Fab4” a sedersi sul secondo gradino del podio dal 2005, quando vi era Lleyton Hewitt.

Zverev ha poi parlato anche del suo avversario ad Acapulco, il giovane spagnolo Alcaraz, entrato in tabellone grazie ad una wild card: “È un talento, diventerà molto forte. Sentirà pressione? Se qualcuno ha sperimentato la pressione quello sono io, quindi posso dargli un consiglio. La cosa più importante per lui è che non ascolti niente intorno a sé, perché non ci sarà un secondo Rafael Nadal, o un secondo Roger Federer. Puoi essere solo te stesso, e lui deve pensare a crescere nel suo percorso”.

Marco Mazzoni