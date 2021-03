Roger Federer: “Devo pianificare il mio calendario fino a Wimbledon molto attentamente”

L’attuale numero sei del mondo Roger Federer, che recentemente è tornato al tennis dopo più di un anno di assenza, ha dichiarato oggi che lui e il suo team stanno ancora decidendo i suoi prossimi tornei. Il 39enne svizzero vuole giocare la stagione sulla terra battuta, ma l’attenzione rimane sull’edizione 2021 del torneo di Wimbledon, che è a questo punto il suo primo grande obiettivo per la stagione.

“Devo pianificare molto attentamente i prossimi mesi fino al torneo di Wimbledon, compreso il lavoro che farò con Pierre Paganini, il mio preparatore atletico. Mi sto preparando per essere al meglio e nella condizione ideale per competere. Voglio sentirmi in forma”, ha detto al giornale svizzero Tages-Anzeiger.

Lo scenario più probabile è che Federer giochi il Masters 1000 di Madrid e il Roland Garros, ma la conferma sul programma è prevista solo nelle prossime settimane