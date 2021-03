Daniil Medvedev vince il decimo titolo in carriera. Il russo conquista il torneo ATP 250 di Marsiglia

Daniil Medvedev, numero tre del mondo (sarà secondo nella classifica ATP questo lunedì), ha vinto domenica il suo decimo titolo di singolare in cariera e il primo della stagione, vincendo il torneo ATP 250 di Marsiglia, in Francia, il paese dove vive e si allena da diversi anni.

Il 25enne russo ha perso un solo set durante il torneo, proprio in finale, in quello che si è rivelato essere il suo incontro più difficile. Medvedev ha sconfitto il francese Pierre Hugues Herbert, meglio conosciuto per i suoi successi in doppio e n.93 ATP per 6-4, 6-7(4), 6-4, in 2h10 di un duello molto interessante.

Medvedev, che non aveva bisogno di vincere il torneo per superare Rafael Nadal in classifica, la prossima settimana sarà fermo prima di competere nel Masters 1000 di Miami.