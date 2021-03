Challenger Biella 4: Il Tabellone Principale e il Tabellone di Qualificazione

Challenger Biella 4 – Indoor Hard

(1) Pouille, Lucas vs (Alt) Halys, Quentin

Marchenko, Illya vs (WC) Cobolli, Flavio

(WC) Napolitano, Stefano vs (Alt) Kolar, Zdenek

Vukic, Aleksandar vs (7) Barrere, Gregoire

(4) Sugita, Yuichi vs Qualifier

Qualifier vs (PR) Brown, Dustin

Stakhovsky, Sergiy vs (WC) Gigante, Matteo

Huesler, Marc-Andrea vs (5) Uchiyama, Yasutaka

(6) Ivashka, Ilya vs Maden, Yannick

Ofner, Sebastian vs Rinderknech, Arthur

Qualifier vs Qualifier

Broady, Liam vs (3) Seppi, Andreas

(8) Bonzi, Benjamin vs Rodionov, Jurij

(Alt) Kamke, Tobias vs Ymer, Elias

Tomic, Bernard vs Marcora, Roberto

Bourgue, Mathias vs (2) Hanfmann, Yannick

Challenger Biella 4 – Indoor Hard – Tabellone Quali

(1) Kuhn, Nicola vs (Alt) Forti, Francesco

(Alt) Forejtek, Jonas vs (5) Menendez-Maceiras, Adrian

(2) Masur, Daniel vs (Alt) Pecotic, Matija

(Alt) Ornago, Fabrizio vs (8) Arnaboldi, Andrea

(3) Lamasine, Tristan vs (WC) Vanni, Luca

(WC) Claverie, Lorenzo vs (7) Bachinger, Matthias

(4) Santillan, Akira vs (WC) Nardi, Luca

(Alt) Nikles, Johan vs (6) Sock, Jack

Palapjetta Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nicola Kuhn vs [Alt] Francesco Forti

2. [3] Tristan Lamasine vs [WC] Luca Vanni

3. [Alt] Johan Nikles vs [6] Jack Sock

Jocker Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Lorenzo Claverie vs [7] Matthias Bachinger

2. [Alt] Jonas Forejtek vs [5] Adrian Menendez-Maceiras

3. [4] Akira Santillan vs [WC] Luca Nardi

4. [2] Daniel Masur vs [Alt] Matija Pecotic

5. [Alt] Fabrizio Ornago vs [8] Andrea Arnaboldi