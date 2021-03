WTA Guadalajara: Si ferma in semifinale il bel cammino di Elisabetta Cocciaretto (con il video della partita)

Si ferma solo in semifinale l’avventura di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 250 di Guadalajara.

La 20enne di Porto San Giorgio, n.134 WTA, promossa dalle qualificazioni, nella notte italiana ha ceduto con il punteggio di 62 76(3), in un’ora e tre quarti di gioco, alla canadese Eugenie Bouchard, n.144 WTA e in tabellone con una wild card, che non vinceva quattro partite di fila da Istanbul, lo scorso settembre.

La Bouchard al termine della partita ha dichiarato: “Cocciaretto è una giocatrice molto dura da affrontare perché gioca in modo aggressivo e colpisce la palla in anticipo, rimandandola rapidamente. Dovevo essere pronta a questo e reggere il suo ritmo, per poi ogni volta che ne avevo la possibilità provare a chiudere il punto. Sono orgogliosa di me stessa per essere riuscita a riorganizzare il mio tennis alla fine, in una situazione delicata: era solo importante continuare a fare quello che facevo”.

WTA 250 Guadalajara (Messico) – Semifinali, cemento

WTA WTA Guadalajara Cocciaretto E. Cocciaretto E. 2 6 Bouchard E. Bouchard E. 6 7 Vincitore: Bouchard E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 Bouchard E. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Cocciaretto E. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Bouchard E. 40-A 4-5 → 5-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

WTA WTA Guadalajara Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo S. 6 7 Bouzkova M. Bouzkova M. 3 6 Vincitore: Sorribes Tormo S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Bouzkova M. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Bouzkova M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sorribes Tormo S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sorribes Tormo S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Bouzkova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Bouzkova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Sorribes Tormo S. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Bouzkova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sorribes Tormo S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

