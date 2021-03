WTA Guadalajara: Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Elisabetta Cocciaretto “La semifinale è del tutto inattesa”

Elisabetta Cocciaretto approda in semifinale nel torneo WTA 250 di Guadalajara.

La marchigiana questa sera ha centrato la sua prima semifinale nel circuito maggiore.

La 20enne di Porto San Giorgi, n.134 WTA, promossa dalle qualificazioni, , nei quarti di finale ha liquidato per 63 60, in appena 71 minuti di partita, la statunitense Lauren Davis, n.83 del ranking (ma con un passato non troppo remoto di top 30), anche lei passata attraverso le qualificazioni.

Venerdì nei quarti Elisabetta dovrà vedersela con la vincente del match tra la statunitense Catherine McNally, n.120 del ranking, e la canadese Eugenie Bouchard, n.144 WTA e in tabellone con una wild card.

L’azzurra nel primo set avanti per 2 a 0, subiva il controbreak nel terzo gioco.

Sul 2 pari annullava ben quattro palle break, ben tre consecutive e teneva il servizio e poi dal 3 pari era inarrestabile e da quel momento conquistava ben 9 game consecutivi vincendo il primo set per 6 a 3 e la seconda frazione per 6 a 0.

Alla fine della partita dichiara l’azzurra: “E’ stato un match duro perché lei è un’ottima giocatrice. Non ho cominciato benissimo ma poi sono riuscita a giocare il mio tennis e a tirare fuori il meglio. La semifinale è del tutto inattesa: era la prima volta che giocavo qui e partivo dalle qualificazioni”.

WTA WTA Guadalajara Cocciaretto E. Cocciaretto E. 6 6 Davis L. Davis L. 3 0 Vincitore: Cocciaretto E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Davis L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Davis L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Davis L. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cocciaretto E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Davis L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Cocciaretto E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Davis L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Davis L. 15-0 15-15 30-15 30-30 2-1 → 2-2 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Davis L. 0-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

0 Ace 14 Doppi falli 1066% % primo servizio 55%64% % di punti vinti su primo servizio 59%69% % di punti vinti su secondo servizio 38%5/6 Break point 1/90 Tiebreak vinti 024 Punti vinti in risposta 2360 Punti vinti 3912 Giochi vinti 39 N. max giochi vinti di fila 28 N. max punti vinti di fila 536 Punti vinti al servizio 167 Giochi vinti al servizio 2