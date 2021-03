Il Punto: tutti i tennisti italiani impegnati la prossima settimana in tornei ATP e Challenger (MD e qualificazioni). Dalla Valle fuori di 1 da Acapulco

Sono cinque i tornei ATP e Challenger in programma nella settimana del 15 marzo. Ci saranno una decina di rappresentanti italiani tra l’ATP 500 di Dubai (Sinner e Sonego nel main draw; Giustino e Fabbiano nelle qualificazioni) e il pari categoria di Acapulco (Fognini e Travaglia nel main draw; Caruso, Musetti, Gaio, Lorenzi e Bega nelle qualificazioni). Sono ad un passo dall’ingresso nel tabellone cadetto dell’evento messicano Enrico Dalla Valle e Jacopo Berrettini, fuori rispettivamente di uno e quattro posti.

Per quanto concerne il circuito Challenger, a Biella 4 avremo Seppi e Marcora al via nel tabellone principale (a loro si aggiungeranno anche alcune wild card non ancora ufficializzate), nelle qualificazioni per il momento non ci sarebbe nessun azzurro (anche in questa circostanza si attendono le wild card). Negli Stati Uniti, sul cemento indoor di Cleveland, non risultano esserci italiani ai nastri di partenza; sulla terra outdoor di Santiago (Cile) è entrato nelle qualificazioni Crepaldi.

ATP 500 DUBAI (cemento outdoor)

MAIN DRAW: Sinner, Sonego

ALTERNATES MAIN DRAW: Cecchinato (6), Mager (14)

QUALIFICAZIONI: Giustino, Fabbiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: nessun italiano

ATP 500 ACAPULCO (cemento outdoor)

MAIN DRAW: Fognini, Travaglia

ALTERNATES MAIN DRAW: Caruso (3), Cecchinato (6), Mager (15), Musetti (19)

QUALIFICAZIONI: Caruso, Musetti, Gaio, Lorenzi, Bega

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Dalla Valle (1), J. Berrettini (4), Crepaldi (9), Eremin *PR* (10), Giacalone (14), Eremin (18)

CHALLENGER CLEVELAND (cemento indoor)

MAIN DRAW: nessun italiano

ALTERNATES MAIN DRAW: Ornago (10)

QUALIFICAZIONI: nessun italiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Crepaldi (4), Eremin *PR* (9), Eremin (16)

CHALLENGER SANTIAGO (terra outdoor)

MAIN DRAW: nessun italiano

ALTERNATES MAIN DRAW: Ornago (15)

QUALIFICAZIONI: Crepaldi

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Eremin *PR* (2), Giacalone (7), Eremin (12)

CHALLENGER BIELLA (cemento indoor)

MAIN DRAW: Seppi, Marcora

ALTERNATES MAIN DRAW: Viola (11)

QUALIFICAZIONI: nessun italiano

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Arnaboldi (4), Zeppieri (6)