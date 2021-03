ATP Doha: Il Main Draw. Ritorna in campo Roger Federer. Al via Sonego

Dopo 14 mesi di assenza dai campi da gioco, manca ormai pochissimo al ritorno di Roger Federer (ATP 5) all’ATP 250 di Doha. Nel torneo qatariota Roger figurerà come una delle quattro teste di serie e per questo sarà esentato dal primo turno. Il debutto nella parte bassa del tabellone avverrà così nel secondo, dove affronterà il vincente della sfida tra Jérémy Chardy (64) e Daniel Evans (28).

A caccia di un titolo nell’emirato vi saranno anche Dominic Thiem (4) e Andrey Rublev (8), possibile avversario nei 1/4 di finale di Stan Wawrinka (20), che nella prima partita della parte alta se la vedrà con un qualificato.

Per i colori italiani presenza di Lorenzo Sonego che avrà un turno non facile all’esordio con l’americano Taylor Fritz.

(1) Thiem, Dominicvs Bye(WC) Zayid, Mubarak Shannanvs (WC) Karatsev, AslanQualifier vs Bublik, AlexanderOpelka, Reillyvs (5) Bautista Agut, Roberto

(3) Rublev, Andrey vs Bye

Gasquet, Richard vs Qualifier

Lajovic, Dusan vs Fucsovics, Marton

Qualifier vs (7) Wawrinka, Stan

(6) Goffin, David vs Krajinovic, Filip

Sonego, Lorenzo vs Fritz, Taylor

Qualifier vs Pospisil, Vasek

Bye vs (4) Shapovalov, Denis

(8) Coric, Borna vs (WC) Jaziri, Malek

Basilashvili, Nikoloz vs Millman, John

Chardy, Jeremy vs Evans, Daniel

Bye vs (2) Federer, Roger