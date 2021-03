WTA Lione e Doha: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. La giovane Tauson concede 4 game a Camila Giorgi

Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale del torneo WTA 250 di Lione.

La 29enne di Macerata, n.81 del ranking, è stata superata dalla giovane danese Clara Tauson, classe 2002 e n.139 del ranking, promossa dalle qualificazioni, che dopo aver eliminato al primo turno la russa Ekaterina Alexandrova, n. 33 WTA e prima favorita del seeding, si è ripetuta ai danni dell’ungherese Timea Babos, n.106 del ranking e poi ha superato questo pomeriggio l’azzurra per 63 61.

WTA 250 Lyon (Francia) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

13:00 Tauson C. (Den) – Giorgi C. (Ita)6 Ace 01 Doppi falli 873% % primo servizio 58%77% % di punti vinti su primo servizio 56%70% % di punti vinti su secondo servizio 47%5/13 Break point 1/10 Tiebreak vinti 030 Punti vinti in risposta 1160 Punti vinti 3612 Giochi vinti 45 N. max giochi vinti di fila 17 N. max punti vinti di fila 430 Punti vinti al servizio 257 Giochi vinti al servizio 314:30 Mladenovic K. (Fra) – Badosa G. P. (Esp)

17:30 Burel C. (Fra) – Ferro F. (Fra)



19:00 Minnen G. (Bel) – Golubic V. (Sui)



11:00 Kuzmova V./Rus A. – Danilina A./Marozava L.



16:00 Kvitova P. (Cze) – Pegula J. (Usa)

17:30 Azarenka V. (Blr) – Muguruza G. (Esp)



14:00 Niculescu M./Ostapenko J. – Melichar N./Schuurs D.