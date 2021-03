Rafael Nadal parla del GOAT e sul comportamento di Djokovic in pandemia: ” Preferisco parlare di come ho vissuto gli ultimi mesi”

Chi è il G.O.A.T.? È una domanda che forse non avrà fine e nonostante le varie teorie e opinioni, non esiste una risposta concreta su questo dibattito che infiamma molto il pubblico.

Rafa Nadal ha rilasciato un’intervista al giornale Vejo e, pensate un po’ è stato nuovamente interrogato su questo argomento. La risposta non ha però sorpreso: “Non penso che possa essere io a dire chi è il migliore. La gente ama speculare e quindi fa dei paragoni. Quando la mia carriera sarà finita avremo tempo per ricordare i miei successi e vedere quale posto occuperò nella storia del tennis. Non avrei mai pensato di vincere tutti questi titoli, sono tremendamente grato e felice per tutto quello che ho raggiunto. Non ho bisogno di discutere su chi sia il migliore. Ho un ottimo rapporto con Novak e Roger. Siamo rivali solo quando ci affrontiamo. La lotta dovrebbe avvenire solo sul campo”, ha dichiarato il numero due del mondo.

Durante la pausa dal tennis a causa della pandemia, Djokovic ha ricevuto diverse critiche, soprattutto dopo aver organizzato l’Adria Tour. Nadal non ha voluto commentare il comportamento del suo rivale. “Preferisco parlare di come ho vissuto gli ultimi mesi piuttosto che giudicare quello che hanno fatto gli altri. Era molto difficile osservare tutto quello che succedeva nel mondo e soprattutto intorno a me. Abbiamo vissuto una quarantena molto ristretta, con migliaia di morti, ce ne sono stati più di 50.000 tra aprile e giugno in Spagna. Non avevo la forza di fare nulla, ero solo preoccupato per la situazione. Però penso che, poiché c’erano paesi che non avevano una pandemia così aggressiva, si sono un po’ rilassati”.