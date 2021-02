Carlos Alcaraz wild card nel torneo Masters 1000 di Madrid

A soli 17 anni, Carlos Alcaraz è la grande speranza del tennis spagnolo. Il giovane iberico ha già fatto il suo debutto nel main draw dell’Australian Open per proprio merito, dopo aver superato le qualificazioni ed ha anche superato un turno, ma ora si sta preparando per un altro momento speciale della sua carriera.

Il numero 127 della classifica ATP giocherà il Masters 1000 a Madrid con un invito degli organizzatori.

“Sarà un’esperienza molto bella giocare il Mutua Madrid Open. Grazie mille per la wild card cocessa per il tabellone principale. Sono molto felice di giocare a Madrid, per me è un orgoglio”, ha dichiarato Carlos, che ha vinto questo torneo under 12 nel 2015.