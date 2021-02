ITF Poitiers e Boca Raton: I Main Draw

ITF POITIERS(Fra 25k cemento indoor)

[1] Viktoriya Tomova vs TBD

Julia Grabher vs Marie Benoit

Jule Niemeier vs Tessah Andrianjafitrimo

[8] Pemra Ozgen vs TBD

[3] Cristina Bucsa vs Seone Mendez

Lou Brouleau vs TBD

Clara Burel vs Diana Marcinkevica

[5] Jia-Jing Lu vs TBD

[6] Jana Fett vs TBD

Salma Djoubri vs Dalma Galfi

Margot Yerolymos vs TBD

[4] Xiaodi You vs TBD

[7] Daria Snigur vs Susan Bandecchi

Federica Di sarra vs Amandine Hesse

Julie Belgraver vs TBD

Diane Parry vs [2] Xinyu Wang

ITF BOCA RATON(Usa 25k cemento outdoor)

In attesa….