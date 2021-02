ATP Montpellier: Il Tabellone di Quali. Nessun azzurro al via

ATP 250 Montpellier – €323,970 – indoor hard

COURT PATRICE DOMINGUEZ – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Botic Van de Zandschulp vs [5] Arthur Rinderknech

2. [2] Gregoire Barrere vs Quentin Halys

3. [3] Antoine Hoang vs [WC] Luca Van Assche

4. [4] Damir Dzumhur vs [WC] Kyrian Jacquet

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Maxime Janvier vs [8] Peter Gojowczyk

2. [1] Kamil Majchrzak vs Lukas Lacko

3. Tallon Griekspoor vs [6] Carlos Alcaraz

4. Sergiy Stakhovsky vs [7] Bernabe Zapata Miralles