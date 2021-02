Challenger Gran Canaria: Il Tabellone Principale. Otto azzurri al via. Musetti n.1 del seeding

Challenger Gran Canaria – Terra – €44,820

(1) Musetti, Lorenzo vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Endler, Mark Owen

Moroni, Gian Marco vs Qualifier

Oliveira, Goncalo vs (8) Horansky, Filip

(3) Gaio, Federico vs Kavcic, Blaz

Kuhn, Nicola vs Bonadio, Riccardo

Qualifier vs Diez, Steven

Napolitano, Stefano vs (7) Giannessi, Alessandro

(6) Giustino, Lorenzo vs Ortega-Olmedo, Roberto

Pellegrino, Andrea vs Garcia-Lopez, Guillermo

Lestienne, Constant vs Menendez-Maceiras, Adrian

(WC) Barranco Cosano, Javier vs (4) Milojevic, Nikola

(5) Petrovic, Danilo vs Coppejans, Kimmer

(WC) Gimeno Valero, Carlos vs Trungelliti, Marco

(Alt) Serdarusic, Nino vs Robredo, Tommy

Couacaud, Enzo vs (2) Taberner, Carlos