ATP Montpellier: Il tabellone principale. Sinner e Sonego al via

ATP 250 Montpellier – €323,970 – indoor hard

(1) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Qualifier vs Basilashvili, Nikoloz

Qualifier vs Giron, Marcos

Gombos, Norbert vs (6) Humbert, Ugo

(3) Lajovic, Dusan vs Bye

Novak, Dennis vs Simon, Gilles

Ymer, Mikael vs Vesely, Jiri

Qualifier vs (8) Struff, Jan-Lennard

(5) Sinner, Jannik vs Bedene, Aljaz

Gerasimov, Egor vs (WC) Murray, Andy

Qualifier vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (4) Hurkacz, Hubert

(7) Sonego, Lorenzo vs (WC) Gaston, Hugo

Tsonga, Jo-Wilfried vs Korda, Sebastian

Pouille, Lucas vs (WC) Bonzi, Benjamin

Bye vs (2) Goffin, David