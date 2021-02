Australian Open: I risultati completi del Day 12. Sabalenka e Mertens vincere il titolo di doppio agli Australian Open e sospendono la partnership

La bielorussa Aryna Sabalenka e la belga Elise Mertens, una delle migliori coppie di doppio degli ultimi anni, hanno vinto questo venerdì l’edizione 2021 degli Australian Open e hanno annunciato alla fine del match che sospenderanno la loro partnership che dura dal 2019.

In una finale senza storia, la bielorussa e la belga, seconde testa di serie, hanno battuto facilmente le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, terze favorite e anche campionesse uscenti del torno aussie, per 6-2 6-3, in 1h15, per conquistare il loro secondo Major insieme, dopo gli US Open del 2019. Alla fine, hanno ammesso che smetteranno di competere insieme nei tornei più importanti perchè vogliono concentrarsi sulla carriera di singolare.

Non hanno escluso, tuttavia, la possibilità di continuare a competere occasionalmente in tornei WTA 1000 e 500.

