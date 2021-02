Mischa Zverev: “È stata una dura sconfitta per Sascha”

Mischa Zverev, 33enne tedesco che è a Melbourne per accompagnare suo fratello Sascha ma anche nel ruolo di commentatore di Eurosport, ha fatto un commento sull’incontro di Alexander subito dopo che suo fratello ha perso contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open. Ancora teso e stanco, Mischa non ha nascosto la sua delusione nel vedere che suo fratello minore era stato eliminato.

“È stato un incontro incredibile. È stato molto difficile fisicamente e mentalmente per tutti, non solo per i tennisti, ma anche per noi che guardavamo da fuori”, ha esordito Mischa.

“È stata una dura sconfitta per Sascha, perché mio fratello ha messo Djokovic alle corde nel terzo e quarto set. Eppure, Novak non si arrende mai e ha meritato la vittoria. Alexander non è entrato in campo aspettandosi o desiderando che Novak fosse infortunato e penso che nessun tennista vorrebbe vincere così”, ha concluso il capitano dell’ATP Cup 2021 della Germania.