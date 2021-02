Australian Open: Il programma di Giovedì 18 Febbraio 2021

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(A) H. Carter / (A) S. Gille vs (WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden

(3) N. Osaka vs (10) S. Williams (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(25) K. Muchova vs (22) J. Brady

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) N. Djokovic vs (Q) A. Karatsev

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

D. Krawczyk / J. Salisbury vs A. Klepac / N. Skupski

(6) B. Krejcikova / (6) R. Ram vs (WC) S. Sanders / (WC) M. Polmans (Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

(9) I. Dodig / (9) F. Polasek vs (2) N. Mektic / (2) M. Pavic