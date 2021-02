Lo sbaglio di Rafael Nadal sul forfait di Berrettini: “Ho fatto un casino” (Video)

Rafael Nadal stava analizzando la sua vittoria agli Australian Open su Fabio Fognini quando ha commesso una gaffe. Il numero due del mondo già sapeva che Matteo Berrettini non sarebbe sceso in campo per affrontare Stefanos Tsitsipas, ma questa informazione non era ancora stata resa pubblica. Beh, è successo nel bel mezzo della conferenza stampa e lo spagnolo non ha potuto fare a meno di ridere.

“Ho fatto un passo avanti ed era qualcosa di cui avevo bisogno. Ho bisogno di prenderne uno in più mercoledì contro Tsitsipas. E’ gia ufficiale? Giocherà stasera? Ok. Beh, non so, ho sentito che Berrettini ha dei problemi fisici, ma non è niente di ufficiale, mi dispiace. Ma sì… Beh, ho già fatto un casino!”, commenta, imbarazzato, ma di buon umore l’ex n.1 del mondo.