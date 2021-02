Da Melbourne: Parlano Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Berrettini ” Una delle motivazioni per cui abbiamo deciso di non giocare oggi è proprio per evitare che i tempi di recupero si allunghino”. Fognini “Peccato quel secondo set”

Matteo Berrettini : “Mi fa male anche quando tossisco. È stata una botta tosta, soprattutto moralmente, perché dopo tanto tempo, dopo un 2020 difficile, mi sentivo bene in campo e avevo trovato spirito e ritmo giusto. Dispiace, perché devo rinunciare ad un quarto turno Slam quando stavo giocando bene.

Però c’è tanto di positivo da ricavare da questo mese australiano, con la finale di ATP Cup e gli ottavi di finale degli Australian Open, tante vittorie contro gente forte. Adesso mi dovrò fermare obbligatoriamente per un po’, ma da Melbourne riparto con il pieno di fiducia.

Spero che i tempi di recuperano siano il meno possibile. Una delle motivazioni per cui abbiamo deciso di non giocare oggi è proprio per evitare che i tempi di recupero si allunghino.

I medici mi hanno detto chiaramente che se fossi sceso in campo il problema si sarebbe potuto aggravare. Spero di rientrare il prima possibile, ma è ovvio che non dovrò mettermi fretta. In questi due giorni abbiamo lavorato per far sì che oggi potessi scendere in campo. Purtroppo non ci siamo riusciti, per cui non ci resta che lavorare per consentirmi di disputare i prossimi tornei”.

Fabio Fognini : “Il rammarico per quel secondo set c’è. Magari non avrei vinto, perché non mi sentivo fresco come negli altri giorni sia sotto il profilo tennistico che atletico. Ma il Fognini degli altri giorni avrebbe aprobabilmente sfruttato quelle chances.

Il bilancio è molto, molto positivo. Con il mio team ci siamo già confrontati sulla partita e su tutta la trasferta. Quando mi hanno chiesto se alla vigilia di questo mese avrei firmato per dei risultati del genere, ho detto di sì.

Sono arrivato senza grandi aspettative e ho iniziato molto male l’ATP Cup, ma ho vinto alcune belle partite, il dolore alle caviglie è praticamente scomparso e sono arrivato di nuovo alla seconda settimana di uno Slam. Per cui c’è ancora da lavorare, ma sono molto felice per essere tornato ad un ottimo livello”.