Aslan Karatsev, un “quarto” che cambia la vita: agli Australian Open lo stesso guadagno di 12 anni di carriera

La vita può cambiare in un secondo. Aslan Karatsev ha raggiunto questa mattina i quarti di finale degli Australian Open 2021 grazie al successo in rimonta, in cinque set, sul giovane canadese Felix Auger-Aliassime: il ventisettenne russo, che non aveva mai preso parte ad un torneo dello Slam ed è arrivato a Melbourne dopo aver superato le qualificazioni, si è garantito l’ingresso in Top-100 per la prima volta in carriera (sarà almeno n.63, migliorando di oltre quaranta posizioni il best ranking di n.111) e martedì cercherà l’ennesima impresa contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

L’accesso ai quarti di finale del primo Major della stagione ha fruttato al nativo di Mosca, che dalla ripresa del tennis dopo il lockdown ha perso appena sei partite nel circuito professionistico, un assegno di oltre 500.000 dollari australiani che, convertiti nel dollaro americano, valgono $407.181. Considerando che Karatsev ha preso parte all’ATP Cup con la nazionale della Russia, che si è laureata campione sconfiggendo l’Italia all’ultimo atto, per lui i guadagni in questo inizio di 2021 si aggirano attorno ai $450.000.

Utilizzando come riferimento il sito dell’ATP, si può facilmente notare come Aslan Karatsev abbia guadagnato $412.794 dal 2009, anno in cui ha cominciato a gareggiare nel circuito Pro, al 2020. Nel 2021, che di fatto è appena cominciato, il russo ha già eguagliato i guadagni delle dodici stagioni passate: oltre alla svolta sul campo da tennis, dunque, per Karatsev gli Australian Open 2021 rappresentano una svolta anche sotto il profilo del portafoglio.

I GUADAGNI DI ASLAN KARATSEV IN CARRIERA:

2009 – $118

2010 – 0$

2011 – $494

2012 – $5.475

2013 – $28.074

2014 – $39.878

2015 – $69.405

2016 – $70.168

2017 – $8.917

2018 – $20.240

2019 – $29.059

2020 – $140.966

2021 – $407.181 (+ATP Cup)

2009-2020 – $412.794

