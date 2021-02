Fabio Fognini: “Non era pretattica ero davvero molto stanco e sapevo che lui era in gran forma, avendo già vinto un torneo quest’anno. La mancanza della gente sugli spalti è stata favorevole a me” (con il video della partita)

Fabio Fognini : “Non era pretattica ero davvero molto stanco e sapevo che lui era in gran forma, avendo già vinto un torneo quest’anno.

Sono davvero sorpreso dalla mia prestazione, soprattutto pensando a quanta strada ho fatto rispetto al primo match di ATP Cup giocato contro Dennis Novak. Per cui in questo momento sento solo tanta felicità e positività. Se proprio devo guardare il pelo nell’uovo, alla fine ho pagato la tensione. Ma l’ho accusata quando ero avanti due set e doppio break (6-4 6-3 5-1). Ecco, lì quando lui si e avvicinato nel punteggio, la situazione sarebbe potuta cambiare se ci fosse stato il pubblico. Per cui la mancanza della gente sugli spalti è stata favorevole a me”.

“Rafa è Rafa. È un avversario che richiede di giocare alla perfezione, come ho fatto quando sono riuscito a batterlo in passato. È un onore affrontarlo e il pensiero corre ai 15 anni di carriera vissuti praticamente a braccetto, quando – a causa sua, di Roger, di Nole e di Murray – era un miracolo anche solo qualificarsi per i quarti di finale. In questo senso sono fortunati i giovani di adesso, che tra un paio di anni potranno competere per i grandi titoli senza loro tra le scatole.

Anche stavolta cercherò di giocarmi le carte, sapendo che il mio tennis può dargli fastidio”.

Fognini -De Minaur



Nadal-Norrie