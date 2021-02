Australian Open: Novak Djokovic batte anche i problemi fisici e conquista gli ottavi di finale (Video)

Un incontro decisamente imprevedibile. Questo è forse il modo più accurato per descrivere ciò che è successo alla fine della giornata agli Australian Open, con Novak Djokovic, numero uno del mondo e otto volte campione a Melbourne, che è riuscito ad approdare agli ottavi di finale nonostante i problemi fisici.

Il serbo stava conducendo due set a zero contro Taylor Fritz quando ha avuto un problema alla zona addominale, si è lasciato recuperare e ha rischiato di essere eliminato. Tuttavia, ha stretto i denti e, in chiara difficoltà, è riuscito a vincere per 7-6(1), 6-4, 3-6, 4-6 6-2, in 3h25. Questo quando gli spalti della Rod Laver Arena erano già vuoti perché il pubblico è stato ‘espulso’ alla fine del quarto set a causa del nuovo lockddown iniziato a Victoria alle ore 24 in Australia.

Ma torniamo indietro e parliamo della partita. Tutto è iniziato bene per Djokovic, che si è portato sul 5-2 in poco tempo. Tuttavia, si è lasciato raggiungere dall’americano ed è stato portato al tie-break, vinto poi da Novak senza patemi. A quel punto, Novak stava già “combattendo” con la folla, tra qualche rumore eccessivo del pubblico e celebrazioni rumorose del serbo. Certo che conquistato il secondo set per 6-4 sembrava fosse in arrivo una vittoria agevole, nonostante la polemica tra Nole ed alcuni spettatori.

Tuttavia, la verità è che tutto è cambiato in quel terzo set. Djokovic è scivolato e si è subito lamentato per un problema alla zona addominale. Ha avuto bisogno di cure ma il suo rendimento è crollato, solo il servizio era abbastanza competitivo.

Dopo aver perso il terzo e quarto set la partita si è fermata per l’evacuazione della Rod Laver Arena.

Tutto sembrava indicare che Fritz fosse il favorito per il quinto set, ma Djokovic ha trovato la forza di brekkare l’americano nel sesto gioco, approfittando anche di alcuni errori grossolani di Fritz con il serbo che si portava sul 4 a 2. Dopo il break Nole ha chiuso il match, in modo autoritario, ma non ha nascosto la sua preoccupazione per l’infortunio subito.

Negli ottavi di finale affronterà Milos Raonic.

GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 7 6 3 4 6 T. Fritz [27] T. Fritz [27] 6 4 6 6 2 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

15 Ace 245 Doppi falli 166% % primo servizio 65%75% % di punti vinti su primo servizio 71%55% % di punti vinti su secondo servizio 60%4/9 Break point 3/121 Tiebreak vinti 051 Punti vinti in risposta 53157 Punti vinti 15526 Giochi vinti 244 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 7106 Punti vinti al servizio 10221 Giochi vinti al servizio 21

HL DJOKOVIC-FRITZ



PUBBLICO SFOLLA: A MELBOURNE SCATTA IL LOCKDOWN



Djokovic si lamenta con uno spettatore

Novak Djokovic a los gritos en la Rod Laver Arena ¿Qué dice el serbio? @MadameTennispic.twitter.com/RBfRlADrvR — Tenis Central (@Tenis_Central) February 12, 2021

Djokovic scivola sulla scritta