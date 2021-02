WTA 250 Phillip Island Trophy (Melbourne): Il Tabellone Principale. Ci sono Sofia Kenin e Bianca Andreescu. Presenti Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto

WTA 250 Phillip Island Trophy – MELBOURNE, AUSTRALIA -$235,238 – Parte Alta

(1/wc)Kenin vs BYE

(wc)Gadecki vs (wc)Aiava

Minnen vs Babos

Potapova vs (16)Peterson

(10)Garcia vs Doi

Sorribes Tormo vs Samsonova

Q vs Hibino

(8)Collins vs BYE

(4)Martic vs BYE

Q vs Q

Cocciaretto vs Q

(wc)Birrell vs (15)Cornet

(9)Stephens vs Gracheva

Kasatkina vs Boulter

Q vs Tomljanovic

(7)Pavlyuchenkova vs BYE

(8)Zhang vs BYEQ vs TeichmannQ vs TigQ vs (11)Zheng

(13)Bouzkova vs Kovinic

Errani vs Zhu

Sasnovich vs Davis

(3)Konta vs BYE

(5)Wang Qiang vs BYE

Badosa vs Inglis

Blinkova vs Petkovic

Begu vs (12)Podoroska

(14)Sevastova vs Bogdan

McHale vs Diyas

Wang Yafan vs Brengle

(2/wc)Andreescu vs BYE