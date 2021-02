Il governo di Victoria annuncia 5 giorni di lockdown per un cluster di Covid-19, il torneo andrà avanti regolarmente senza pubblico

Brutte notizie da Melbourne. Il premier Daniel Andrews ha confermato nel pomeriggio australiano che l’intero stato inizierà dalla mezzanotte di stasera un lockdown totale di cinque giorni, in risposta ai timori che il ceppo britannico “iperinfettivo” rilevato in una ventina di persone (il numero non è ufficiale) presso l’hotel Holiday Inn (in zona aeroporto) si stia diffondendo più velocemente di quanto il tracciamento abbia rilevato. Per proteggere la comunità da una nuova diffusione del virus, il governo dello stato ha deciso di passare immediatamente alle misure forti, visto che questo regime di contenimento ha finora prodotto ottimi risultati dall’inizio della pandemia.

“Stiamo avendo casi di test positivi, e questi nuovi positivi hanno già infettato i loro contatti stretti”, ha dichiarato, “Non possiamo non agire immediatamente”.

La comunità dello stato quindi sarà confinata in casa per 5 giorni dalla mezzanotte di oggi, con il permesso di uscire di casa solo per fare la spesa dei beni di prima necessità, cura e assistenza, esercizio fisico individuale entro 5 km dalla prima abitazione e lavoro essenziale.

Questa misura coinvolge anche gli Australian Open: la direzione del torneo è costretta ad adeguarsi alla decisione governativa, quindi per i prossimi 5 giorni gli spalti del torneo saranno vuoti. Il torneo andrà avanti regolarmente, a porte chiuse.

I biglietti saranno rimborsati ed è stata annunciata anche una copertura dell’evento ancor più massiccia a livello di tv, radio, web.

Ecco il tweet degli Australian Open che annunciano le misure restrittive.

Marco Mazzoni