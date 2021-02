Finale burrascoso tra Fognini e Caruso (Video)

Il bellissimo match tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso, concluso a favore del ligure 14-12 al super tiebreak del quinto set, è stato guastato da un’inaspettata polemica tra i due alla stretta di mano.

Caruso ha rimproverato seccamente Fognini, reo a suo dire di aver sottolineato più volte delle giocate “fortunate” di Salvo, in fasi calde del match, mentre il siciliano affermava di non aver detto una parola in tutto l’incontro. Fognini ha risposto “Non posso dire che sei stato fortunato?” (non sono le parole esatte, ma questo è il senso). I due hanno continuato la polemica per un paio di minuti mentre raccoglievano le proprie cose prima di uscire dal campo. Caruso ha chiuso dalla sua parte la polemica dicendo “Da te non me lo sarei aspettato”.

Una conclusione non bella di una partita lottata, dura e con un vero finale thrilling (il passante di Fognini, decisivo, sul 12 pari del tiebreak finale resta un colpo da cineteca).

Ecco il video da Eurosport del finale di partita