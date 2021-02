Caroline Wozniacki diventerà mamma il prossimo giugno

Bella notizia in casa Wozniacki. Caroline ha da poco annunciato attraverso i propri canali social che il prossimo giugno diventerà mamma di una bambina. “Non vedo l’ora di conoscere nostra figlia il prossimo giugno!”.

La danese, 31 anni il prossimo 11 luglio, si è ritirata all’Australian Open 2020, torneo a lei molto caro visto che è stata campionessa nel 2018, suo unico Slam vinto in carriera.

Auguri alla futura mamma!

Can’t wait to meet our baby girl in June! 👨‍👩‍👧❤️ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021