Challenger Biella 1: Andy Murray riceve una wild card per le qualificazioni

Andy Murray che si era iscritto per il torneo di Biella 2 in programma tra 10 giorni ha richiesto e ottenuto una wild card per questo fine settimana per disputare le qualificazioni del torneo challenger di Biella 1.

Per entrare in tabellone, dovrà partire dalle qualificazioni, perché lui non si era iscritto e tutte le wild card a disposizione dell’organizzatore Cosimo Napolitano erano già state assegnate.