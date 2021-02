A rischio l’intera giornata di gare a Melbourne? Si attendono comunicazioni

Potrebbe essere un giovedì privo di match a Melbourne Park: la notizia di una positività al Covid-19 tra i dipendenti di uno degli hotel che ospita i tennisti, infatti, starebbe portando gli organizzatori delle manifestazioni in corso di svolgimento (ATP Cup, due tornei ATP e tre eventi WTA) a cancellare l’intera giornata di gare per consentire a giocatori ed addetti ai lavori (oltre 500 persone in totale) di sottoporsi ad un nuovo giro di tamponi al fine di scongiurare ulteriori casi.

In Australia, dove ormai è notte fonda (dieci ore in più rispetto all’Italia), sono tutti con il fiato sospeso in attesa di capire se domani si potrà o meno scendere in campo. Nick Kyrgios, che dovrebbe vedersela con Borna Coric dopo aver sconfitto il connazionale Bourchier in due set, è stato tra i primi ad esporsi sui canali social con un eloquente messaggio (“Giocherò domani?“) da cui traspare tutta l’incertezza che sta regnando in queste ore a Melbourne. La speranza, ovviamente, è che a breve possa arrivare un comunicato ufficiale a riguardo.