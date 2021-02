ATP Melbourne (Great Ocean Road Open) – (Murray River Open) e ATP Cup: Il programma completo di Giovedì 04 Febbraio

ATP Cup (Australia), cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Dusan Lajovic vs [6] Jan-Lennard Struff

2. [1] Novak Djokovic vs [6] Alexander Zverev

3. Doppio

4. [2] Roberto Bautista Agut vs [5] Michail Pervolarakis (non prima ore: 07:30)

5. [2] Rafael Nadal vs [5] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Dennis Novak vs [10] Benoit Paire

2. [3] Dominic Thiem vs [10] Gael Monfils

3. Doppio

4. [7] Guido Pella vs [9] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 07:30)

5. [7] Diego Schwartzman vs [9] Kei Nishikori (non prima ore: 09:00)

6. Doppio

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

4Inc. [11] Jordan Thompson vs Mario Vilella Martinez

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Miomir Kecmanovic vs Salvatore Caruso

Court 6 – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [13] Aljaz Bedene vs [4] Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz vs Thiago Monteiro (non prima ore: 05:30)

3. [6] Reilly Opelka vs Botic Van de Zandschulp

4. [8] Alexander Bublik / Andrey Golubev vs Miomir Kecmanovic / Karen Khachanov

Court 8 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

4inc. Kevin Anderson OR Cedrik-Marcel Stebe vs [2] Karen Khachanov

5inc. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Max Purcell / Jordan Thompson

Court 12 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

4. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [7] Luke Bambridge / Dominic Inglot

5. [WC] Robin Haase / Sam Querrey OR [Alt] Tristan Schoolkate / Dane Sweeny vs [6] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

6. [5] Marcus Daniell / Michael Venus vs Federico Delbonis / Artem Sitak

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

3inc. [3] Hubert Hurkacz vs Pablo Cuevas

4inc. Stefano Travaglia vs [8] Alexander Bublik

5inc. [Alt] Roberto Carballes Baena / Pablo Cuevas vs [3] Ivan Dodig / Filip Polasek

ATP 250: Melbourne (Murray River Open) (Australia), cemento

In attesa…