ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): Sinner ai quarti in doppio col polacco Hurkacz

A poche ore dal successo ottenuto in singolare contro l’australiano Vukic, Jannik Sinner è tornato in campo al “Great Ocean Road Open“, uno dei tre tornei ATP 250 in corso di svolgimento a Melbourne in preparazione agli Australian Open, strappando il pass per i quarti di finale del torneo di doppio in compagnia del polacco Hubert Hurkacz, anch’egli vittorioso in singolo in apertura di giornata (6-4 6-3 al danese Torpegaard).

Dopo aver sconfitto all’esordio Puodziunas/Puttergill con un doppio 6-3, la coppia italo-polacca ha messo a referto una vittoria ancora più importante contro il francese Pierre-Hugues Herbert e il finlandese Henri Kontinen, accreditati della quarta testa di serie e per questo esentati dal match di primo turno grazie ad un bye: Sinner e Hurkacz, alla loro prima apparizione in coppia nel circuito, hanno chiuso la pratica con il punteggio di 6-1 6-4 in poco meno di un’ora di gioco.

Ai quarti di finale se la vedranno con chi la spunterà tra Ebden/Smith e Bambridge/Inglot. Per Sinner, che non si addentrava in questa specialità a livello ATP dal febbraio dello scorso anno (perse al primo turno a Marsiglia al fianco di Simone Bolelli, ora impegnato in ATP Cup), non si tratta comunque del miglior risultato in carriera in doppio: nell’archivio dell’azzurro, infatti, c’è una semifinale colta ad Anversa nel 2019 assieme a Paolo Lorenzi.