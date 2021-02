WTA Melbourne (Yarra Valley Classic): Giorgi supera Burel, Cocciaretto ko con Pliskova

Bilancio di una vittoria ed una sconfitta per i colori italiani allo “Yarra Valley Classic“, uno dei tre tornei WTA 500 in corso di svolgimento a Melbourne in preparazione agli Australian Open 2021.

In apertura di programma, nella notte italiana, Camila Giorgi ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 la transalpina Clara Burel: per la tennista marchigiana, che ha avuto modo di testare la sua nuova racchetta per la prima volta in una uscita ufficiale, si apre dunque con un successo la nuova stagione agonistica. Giorgi, attuale numero 76 del ranking WTA, ha controllato l’incontro senza particolari problemi pur mettendo a referto ben otto doppi falli (a fronte di soli tre aces): al secondo ostacolo l’azzurra se la vedrà con Sofia Kenin, numero due del seeding.

All’alba è scesa in campo Elisabetta Cocciaretto: la giovane giocatrice italiana, classe 2001 e reduce dalla prima affermazione della sua carriera in un WTA 500 (nella giornata di ieri si è imposta in tre parziali sulla cinese Zhu, recuperando dopo aver ceduto la prima frazione per 6-0), si è arresa con onore alla ceca Karolina Pliskova, numero 6 del ranking WTA in singolare, con il punteggio di 6-3 6-2. Ritrovatasi di fronte ad un’avversaria di caratura decisamente superiore, Cocciaretto non ha sfigurato: pesano, per l’italiana, i pochi punti vinti con la seconda di servizio (appena 7 su 23, 30%).

WTA WTA Melbourne 2 Burel C. Burel C. 4 3 Giorgi C. Giorgi C. 6 6 Vincitore: Giorgi C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Burel C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Giorgi C. 15-0 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Burel C. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Burel C. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Burel C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Burel C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Giorgi C. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Burel C. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Burel C. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Burel C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Burel C. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA WTA Melbourne 2 Pliskova Ka. Pliskova Ka. 6 6 Cocciaretto E. Cocciaretto E. 3 2 Vincitore: Pliskova Ka. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Pliskova Ka. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cocciaretto E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Pliskova Ka. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Pliskova Ka. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Pliskova Ka. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Pliskova Ka. 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Cocciaretto E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Pliskova Ka. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cocciaretto E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4 Ace 34 Doppi falli 825% % primo servizio 30%— % di punti vinti su primo servizio —53% % di punti vinti su secondo servizio 64%3/3 Break point 5/80 Tiebreak vinti 029 Punti vinti in risposta 416 Punti vinti 161 Giochi vinti 21 N. max giochi vinti di fila 14 N. max punti vinti di fila 326 Punti vinti al servizio 374 Giochi vinti al servizio 77 Ace 11 Doppi falli 453% % primo servizio 69%88% % di punti vinti su primo servizio 62%60% % di punti vinti su secondo servizio 37%4/18 Break point 0/00 Tiebreak vinti 036 Punti vinti in risposta 1269 Punti vinti 5112 Giochi vinti 55 N. max giochi vinti di fila 16 N. max punti vinti di fila 333 Punti vinti al servizio 398 Giochi vinti al servizio 5