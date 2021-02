ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Dopo una grande lotta Stefano Travaglia approda al secondo turno (LIVE)

Stefano Travaglia, n.71 della classifica mondiale, ha superato il primo turno nel torneo ATP 250 di Melbourne (Great Ocean Road Open).

L’azzurro ha sconfitto in una partita durissima lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.97 ATP con il risultato di 26 75 76 (2) dopo 2 ore e 43 minuti di partita.

Al secondo turno Stefano Travaglia affronterà Querrey [10] o Laaksonen.

Nel terzo e decisivo set Stefano nel sesto gioco annullava una pericolosa palla break e poi si portava sul 4 a 3 e servizio a disposizione.

L’azzurro però cedeva la battuta come anche sul 5 a 4 e 6 a 5 quando ha servito per il match cedendo il servizio sempre a 15.

Dal 3 pari i due tennisti hanno perso sempre il servizio.

Si andava al tiebreak e qui Travaglia prendeva il largo portandosi sul 6 a 1, prima di chiudere la partita per 7 punti a 2.

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Carballes Baena R. Carballes Baena R. 6 5 6 Travaglia S. Travaglia S. 2 7 7 Vincitore: Travaglia S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Travaglia S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Travaglia S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Carballes Baena R. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Travaglia S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Travaglia S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Carballes Baena R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Travaglia S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Carballes Baena R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Travaglia S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Travaglia S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Travaglia S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1 Ace 70 Doppi falli 869% % primo servizio 55%58% % di punti vinti su primo servizio 65%42% % di punti vinti su secondo servizio 45%8/16 Break point7/180 Tiebreak vinti 152 Punti vinti in risposta 57116 Punti vinti 11517 Giochi vinti 164 N. max giochi vinti di fila 47 N. max punti vinti di fila 664 Punti vinti al servizio 589 Giochi vinti al servizio 8

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento – 1° Turno

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Lopez F. Lopez F. 4 5 Anderson K. Anderson K. 6 7 Vincitore: Anderson K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anderson K. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Lopez F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Lopez F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Anderson K. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lopez F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lopez F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anderson K. 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anderson K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Anderson K. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Anderson K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lopez F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anderson K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lopez F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Anderson K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Seppi A. • Seppi A. 40 5 3 Caruso S. Caruso S. 15 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 Caruso S. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Caruso S. 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Seppi A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Caruso S. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Caruso S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Caruso S. 0-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Yen-Hsun Lu. Yen-Hsun Lu. 4 5 Vukic A. Vukic A. 6 7 Vincitore: Vukic A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Vukic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Yen-Hsun Lu. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Vukic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Yen-Hsun Lu. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Vukic A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Yen-Hsun Lu. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Vukic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Yen-Hsun Lu. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Vukic A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Yen-Hsun Lu. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Vukic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yen-Hsun Lu. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Vukic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Yen-Hsun Lu. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Vukic A. 15-0 40-0 3-4 → 3-5 Yen-Hsun Lu. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Vukic A. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Yen-Hsun Lu. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Vukic A. 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Yen-Hsun Lu. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Vukic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Koepfer D. Koepfer D. 7 4 1 O'Connell C. O'Connell C. 5 6 6 Vincitore: O'Connell C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Koepfer D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 O'Connell C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Koepfer D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 O'Connell C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Koepfer D. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Koepfer D. 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 O'Connell C. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 O'Connell C. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 O'Connell C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Koepfer D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 O'Connell C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Koepfer D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O'Connell C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Koepfer D. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 O'Connell C. 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O'Connell C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Koepfer D. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 O'Connell C. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O'Connell C. 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Koepfer D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O'Connell C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Koepfer D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O'Connell C. 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Gombos N. Gombos N. 4 4 Purcell M. Purcell M. 6 6 Vincitore: Purcell M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Purcell M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Gombos N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Gombos N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Purcell M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Purcell M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Purcell M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Purcell M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Gombos N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Purcell M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Gombos N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Purcell M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Gombos N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Bedene A. Bedene A. 7 7 Uchiyama Y. Uchiyama Y. 6 6 Vincitore: Bedene A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Uchiyama Y. 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Uchiyama Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Uchiyama Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Bedene A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Uchiyama Y. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Uchiyama Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Bedene A. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Bedene A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Bedene A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Uchiyama Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Uchiyama Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Bedene A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Bedene A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Uchiyama Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Bedene A. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Uchiyama Y. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Hurkacz H. / Sinner J. Hurkacz H. / Sinner J. 6 6 Puodziunas S. / Puttergill C. Puodziunas S. / Puttergill C. 3 3 Vincitore: Hurkacz H. / Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Puodziunas S. / Puttergill C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Puodziunas S. / Puttergill C. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Puodziunas S. / Puttergill C. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Puodziunas S. / Puttergill C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Puodziunas S. / Puttergill C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Puodziunas S. / Puttergill C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Hurkacz H. / Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Puodziunas S. / Puttergill C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Hurkacz H. / Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Puodziunas S. / Puttergill C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Puodziunas S. / Puttergill C. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Hurkacz H. / Sinner J. 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 16 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

ATP ATP Melbourne 1 / Adelaide Majchrzak K. Majchrzak K. 6 6 Djere L. Djere L. 3 4 Vincitore: Majchrzak K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Majchrzak K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Djere L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Majchrzak K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Djere L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Majchrzak K. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Majchrzak K. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Djere L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Majchrzak K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Djere L. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Majchrzak K. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Djere L. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Majchrzak K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Djere L. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Majchrzak K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Djere L. 0-30 0-40 1-0 → 2-0

