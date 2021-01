Esibizione Adelaide: Rafael Nadal batte Dominic Thiem in due set (con le dichiarazioni dei due giocatori – Video)

Rafael Nadal, numero due della classifica mondiale, ha iniziato questo venerdì nel migliore dei modi la stagione 2021, vincendo il suo incontro al torneo di esibizione di Adelaide, evento che ha avuto migliaia di spettatori sugli spalti.

In un duello tra due giocatori che hanno viaggiato senza i loro principali allenatori – Carlos Moya e Nicolas Massu -, Rafa Nadal, 34 anni, ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem, numero tre ATP e davanti al quale ha avuto sempre molte difficoltà negli ultimi anni, per 7-5 6-4, brekkando l’ avversario nelle fasi finali di ciascun set.

Thiem ha ammesso che è speciale giocare con un tale pubblico dopo un anno. “È stato un anno molto difficile per tutti, ma sono riuscito ad avere un buon successo. Oggi è un giorno speciale dobbiamo essere grati al’Australia per quello che hanno fatto per noi. Era un anno che non avevamo così tanti fan e ringraziamo tutti per questo. Vincere gli US Open mi ha tolto molta pressione, vincere un Grande Slam era uno dei miei sogni dopo aver perso già tre finali”.

Rafael Nadal ha messo in prospettiva le difficoltà della quarantena e ha ricordato la situazione che continua in Spagna. “È stato un anno difficile per il mondo, specialmente per noi in Spagna. Siamo ancora in una situazione molto complicata. L’Australia è un grande esempio di come controllare la pandemia. Non è l’ideale essere in quarantena per 14 giorni nella propria stanza, ma è quello che dovevamo fare e per questo dobbiamo essere grati”.

Poi alla fine della partita l’intervistatore ha fatto una domanda a Nadal che anche se ha quasi 35 anni sembra sempre giovane: Nadal risponde con una battuta “Non sei dentro al mio corpo”.

Poi serio : “Non sono migliore di prima. Ma ho ancora una grande passione per questo sport, continuo a divertirmi e non ho mai sognato di essere dove sono a 34 anni. Ma eccomi qui, a godermi ogni momento dove posso competere e giocare davanti ai migliori tifosi del mondo”.