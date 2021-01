WTA 500 Melbourne – Gippsland Trophy: Il Tabellone Principale. Halep e Osaka prime due teste di serie. Tre azzurre al via.

WTA 500 Melbourne – Parte Alta

S. Halep (1) vs Bye

W. Osuigwe vs A. Potapova

D. Aiava vs C. Paquet

Z. Diyas vs L. Siegemund (16)

E. Alexandrova (9) vs Bye

A. Schmiedlova vs V. Savinykh

K. Juvan vs Y. Wang

Bye vs I. Swiatek (6)

A. Sabalenka (4) vs Bye

A. Sharma vs K. Kanepi

M. Buzarnescu vs D. Kasatkina

M. Gasparyan vs P. Hercog (15)

Q. Wang (10) vs Bye

J. Paolini vs R. Marino

N. Hibino vs S. Sorribes Tormo

Bye vs K. Muchova (8)

WTA 500 Melbourne – Parte Bassa

E. Mertens (7) vs Bye

V. Lepchenko vs M. Hibi

P. Tig vs T. Babos

A. Rodionova vs C. Garcia (12)

J. Ostapenko (13) vs S. Errani

D. Kovinic vs T. Zidansek

M. Trevisan vs A. Petkovic

Bye vs E. Svitolina (3)

J. Konta (5) vs Bye

B. Pera vs O. Gadecki

L. Tsurenko vs A. Sasnovich

I. Begu vs S. Zheng (11)

C. Gauff (14) vs J. Teichmann

A. Kalinskaya vs K. Boulter

A. Cornet vs A. Tomljanovic

Bye vs N. Osaka (2)