Esibizione Adelaide: Questa notte in campo Jannik Sinner contro Novak Djokovic

Nella notte tra giovedì e venerdì Jannik Sinner sfiderà nell’esibizione “A Day at the Drive” ad Aderlaide il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

A metà dicembre la 19enne stella di Sesto Pusteria è stata scelta dallo spagnolo Rafael Nadal come compagno di allenamento in vista della stagione che sta per iniziare. Sinner ed il maiorchino si sono preparati insieme per sette giorni ad Adelaide. Un grandissimo onore per il vincitore degli ATP Next Gen Finals, visto che nel sud dell’Australia si allenano solo i miglior tre giocatori del mondo, ovvero Novak Djokovic, Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. Nella notte tra giovedì e venerdì è in programma l’esibizione “A Day at the Drive”, dove Sinner, numero 36 del ranking ATP, affronterà nel primo match della giornata proprio il fenomeno serbo Djokovic. La partita inizia alle ore 3.30 italiana e verrà trasmessa in diretta su Eurosport.

Per Sinner è anche una buona prova generale in vista del primo impegno stagionale. Infatti, l’azzurro debutterà la prossima settimana nell’ATP 250 “Melbourne 1”.

Dall’8 febbraio giocherù poi gli Australian Open a Melbourne, il primo Slam dell’anno.