Challenger Quimper 1: Il Tabellone di Quali. Stefano Napolitano entra come alternates

Main Draw – QUIMPER I, France (IH) /100 (€) 32 Draw, 16D, 16Q

(1) Marchenko, Illya vs (WC) Cuenin, Sean

Wu, Tung-Lin vs (8) Lenz, Julian

(2) Copil, Marius vs (Alt) Napolitano, Stefano

Lamasine, Tristan vs (5) Grenier, Hugo

(3) Bemelmans, Ruben vs (WC) Guinard, Manuel

(WC) Cornut-Chauvinc, Antoine vs (6) Masur, Daniel

(4) Kamke, Tobias vs Karlovskiy, Evgeny

Zuk, Kacper vs (7) Vatutin, Alexey

CENTRAL – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Marius Copil vs [Alt] Stefano Napolitano

2. Tristan Lamasine vs [5] Hugo Grenier (non prima ore: 12:00)

3. [1] Illya Marchenko vs [WC] Sean Cuenin (non prima ore: 13:30)

4. [3] Ruben Bemelmans vs [WC] Manuel Guinard (non prima ore: 15:00)

COURT 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Tobias Kamke vs Evgeny Karlovskiy

2. Kacper Zuk vs [7] Alexey Vatutin (non prima ore: 12:00)

3. Tung-Lin Wu vs [8] Julian Lenz (non prima ore: 13:30)

4. [WC] Antoine Cornut-Chauvinc vs [6] Daniel Masur (non prima ore: 15:00)