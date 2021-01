Challenger Antalya 1: Il Tabellone di Quali. Tre azzurri alla caccia del tabellone principale

Main Draw – ANTALYA I, Turkey (CL) /80 (€) 32 Draw, 16D, 16Q

(1) Moroni, Gian Marco vs (WC) Erel, Yanki

Santillan, Akira vs (8) Kotov, Pavel

(2) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (WC) Ajdukovic, Duje

Tseng, Chun-hsin vs (6) Barrios Vera, Marcelo Tomas

(3) Cid Subervi, Roberto vs (WC) Agabigun, Sarp

Arnaboldi, Andrea vs (7) Etcheverry, Tomas Martin

(4) Mena, Facundo vs Pellegrino, Andrea

Kavcic, Blaz vs (5) Kuhn, Nicola

CENTER COURT – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Gian Marco Moroni vs [WC] Yanki Erel

2. [3] Roberto Cid Subervi vs [WC] Sarp Agabigun

3. Blaz Kavcic vs [5] Nicola Kuhn

COURT 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. Akira Santillan vs [8] Pavel Kotov

2. Andrea Arnaboldi vs [7] Tomas Martin Etcheverry

3. [4] Facundo Mena vs Andrea Pellegrino

COURT 12 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [WC] Duje Ajdukovic

2. Chun-hsin Tseng vs [6] Marcelo Tomas Barrios Vera