Vika Azarenka invita colleghi e media a più comprensione ed empatia

Vika Azarenka invita tutti alla calma, alla comprensione, ad aver maggior empatia nella dura situazione che tutti stanno vivendo. L’ha fatto con un lungo e toccante messaggio diffuso attraverso i propri social. In questi giorni, fin prima dalla partenza per l’Australia, si è scatenato un coacervo di polemiche sulla quarantena imposta a giocatori e staff all’arrivo “down under”, il tutto per proteggere la popolazione del continente australiano da una nuova diffusione del virus che continua ad imperversare negli altri paesi e che, invece, in Australia sono riusciti ad arginare con discreto successo (grazie anche al loro naturale isolamento). L’ultimo durissimo messaggio quello di Roberto Bautista Agut, sincero ma un po’ eccessivo, come la francese Cornet e tanti altri. Ci si lamenta per i problemi logistici, per il non potersi allenare, per gli spazi angusti. Addirittura per il cibo scadente. Forse si sta un po’ esagerando… visto che tutti coloro che hanno deciso di volare in Australia hanno sottoscritto un protocollo ben articolato, descritto in precedenza da Tennis Australia.

Per questo la bielorussa (due volte campionessa agli Australian Open) ha scritto il seguente messaggio, destinato ai propri colleghi, media e tutte le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella situazione. Lo traduciamo fedelmente e riportiamo sotto il Tweet originale.

“Cari giocatori, coach, entourage e comunità australiana. Voglio prendermi un momento per rivolgermi ad alcuni dei miei colleghi così come ai media sparsi in tutto il mondo. Questo è momento estremamente difficile per molti di noi che non vediamo l’ora di terminare questa situazione in cui ci troviamo oggi, inclusa me stessa. Ritrovarsi in una quarantena molto severa di 14 giorni è molto difficile da digerire in termini del lavoro che ognuno di noi ha fatto nella off-season per preparasi al meglio per il primo Grande Slam dell’anno. Capisco il sentimento di frustrazione e ingiustizia che viene fuori e quanto sia travolgente.

Stiamo attraversando una pandemia globale, nessuno ha una chiara modalità per poter operare a piena capacità e senza malfunzionamenti o problemi, l’abbiamo visto lo scorso anno. A volte succedono delle cose e possiamo solo accettarlo, adattarci e andare avanti!

Faccio un appello a tutti i miei colleghi chiedendo cooperazione, di capire la situazione ed avere empatia per la comunità locale che sta andando avanti attraverso moltissime restizioni senza aver alcuna scelta, sono forzati a seguire le regole.

Vorrei chiedere la massima sensibiltà rispetto a tutte quelle persone che hanno perso il lavoro o i propri cari per colpa del virus durante questa epoca terribile in tutto il mondo. Vorrei chiedere a tutti noi di aver rispetto per le persone che lavorano instancabilmente per rendere le nostre vite più facili.

Vorrei chiedere anche ai media di tenere bene a mente la consapevolezza dell’impatto e influenza che possono avere in questa situazione e nelle varie comunità in tutto il mondo.

Vorrei dire a tutte le persone di questa comunità che conosciamo e comprendiamo che la nostra priorità deve essere la sicurezza e salute della gente del luogo in cui ci troviamo.

Per ultimo, vorrei invitare tutti noi a sostenerci l’un con l’altro per tutto quello che uno possa o voglia fare.

Le situazioni sono sempre più facili da affrontare quando le si affrontano in un ambiente compassionevole e restando uniti.

Ringrazio di nuovo tutti per i propri sforzi mentre noi continueremo a navigare attraverso tutto questo nei prossimi giorni e settimane.

Grazie

Vika”

Parole bellissime, pacate, che devono far riflettere l’intera comunità del mondo del tennis, dai campionissimi in giù. Stanno attraversando giorni difficili, ma in giro nel mondo c’è chi se la passa molto, molto peggio. Applausi, e grazie, Victoria.

Marco Mazzoni