L’ATP di Cordoba confermato per febbraio senza spettatori e con il montepremi dimezzato

L’ATP 250 di Cordoba, in programma dal 22 al 28 febbraio, è stato confermato questo giovedì dall’organizzazione in una conferenza stampa, anche se con alcune notizie rilevanti, come la data della fase di qualificazione e il fatto che è confermato che il torneo non avrà la presenza di pubblico.

– La fase di qualificazione inizierà solo domenica 21 febbraio (giorno della finale degli Australian Open…)

– Non ci sarà pubblico sugli spalti

– I giocatori saranno testati al covid-19 all’arrivo e saranno inseriti in diverse bolle

– La lista si chiuderà il 25 gennaio, sicure le presenze di Diego Schwartzman, Guido Pella e Juan Ignacio Londero

– Ci saranno giudici di linea e raccattapalle, ma meno del solito

– Il premio in denaro sarà dimezzato: 334.000 dollari

– Ogni giocatore potrà portare due accompagnatori