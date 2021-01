Australian Open: Le teste di serie del singolare maschile. Sonego testa di serie n.31

Con gli Australian Open che si avvicinano a grandi passi e i giocatori che arrivano in Australia, le aspettative sono in aumento. A questo punto è già noto l’elenco delle teste di serie del singolare maschile. Novak Djokovic, Rafa Nadal e Dominic Thiem sono tutti in cima senza sorpresa, ma ci sono alcuni nomi che non vengono affatto menzionati.

Tra i più pericolosi che potrebbero trovarsi ad affrontare un big si segnalano Kei Nishikori, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Jannik Sinner. L’azzurro al momento è fuori dalle teste di serie.

Le teste di serie

1. Novak Djokovic

2. Rafael Nadal

3. Dominic Thiem

4. Daniil Medvedev

5. Stefanos Tsitsipas

6. Alexander Zverev

7. Andrey Rublev

8. Diego Schwartzman

9. Matteo Berrettini

10. Gael Monfils

11. Denis Shapovalov

12. Roberto Bautista

13. David Goffin

14. Milos Raonic

15. Pablo Carreño

16. Fabio Fognini

17. Stan Wawrinka

18. Grigor Dimitrov

19. Karen Khachanov

20. Félix Auger-Aliassime

21. Álex de Miñaur

22. Borna Coric

23. Dusan Lajovic

24. Casper Ruud

25. Benoit Paire

26. Hubert Hurkacz

27. Taylor Fritz

28. Filip Krajinovic

29. Ugo Humbert

30. Daniel Evans

31. Lorenzo Sonego

32. Adrian Mannarino