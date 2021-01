ATP Antalya: Buona la prima per Fabio Fognini. Ora l’ostacolo Chardy (con il video della partita)

Fabio Fognini conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Antalya.

Il 33enne di Arma di Taggia, n.17 ATP e terza testa di serie, per il suo primo incontro del 2021 ha sconfitto il ceco Michael Vrbensky, 21enne di Nymburk, n.311 del ranking, promosso dalle qualificazioni con il risultato di 64 76 (5) dopo 1 ora e 39 minuti di partita.

Al secondo ostacolo Fabio Fognini sfiderà Jeremy Chardy classe 1987 e n.72 ATP.

Da segnalare che l’azzurro nel primo set piazzava il break nel terzo gioco e poi sul 4 a 2 mancava due palle per il doppio break.

Sul 5 a 4 Fognini, dal 15-30, conquistava tre punti consecutivi teneva la battuta e portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set il ligure per due volte avanti di un break veniva entrambe le volte recuperato dal ceco che poi sul 5 pari, dallo 0-40, annullava ben cinque palle break e si assicurava il tiebreak.

Nel tiebreak Fognini sotto per 0 a 3, recuperava lo svantaggio e con un parziale di 7 punti a 1 poi, vinceva set e partita per 7 punti a 4.